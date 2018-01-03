Штормовое предупреждение из-за снегопадов объявили на Закарпатье

Кроме того, синоптики прогнозируют на Закарпатье налипание мокрого снега, сложные отложения и изморозь. На горных дорогах гололедица. Кое-где в горах усиление ветра до 15-20 м/с, на перевалах снежные заносы.

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В то же время, в области сохраняется ІІІ (значительный) уровень лавинной опасности, обусловленный продолжением снегопада и метелей.