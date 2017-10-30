Шторм у США знеструмив більше півмільйона будівель
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Шторм, який пройшов у неділю, 29 жовтня, на північному узбережжі США, залишив майже 600 тисяч будинків і приміщень без світла, передає УНН з посиланням на NBC.
Метеоролог національної метеорологічної служби США Джо Деллікарпіні повідомив про багато повалених дерев та затоплених доріг, через повінь.
У понеділок до 4:30 ранку за місцевим часом комунальні підприємства повідомили, що принаймні 591 тисяч осель були відрізані від електропостачання.
В неділю шторм вже спричинив проблеми з електрикою в штатах Пенсільванія, Нью-Джерсі та Нью-Йорк.
Нагадаємо, штормовий циклон "Герварт", що вразив 29 жовтня Німеччину, Польщу, Чехію, Австрію і Словаччину, призвів до загибелі вже не менш ніж п’яти людей і заподіяв значну матеріальну шкоду сильними вітрами і зливами.