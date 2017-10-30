Шторм в США обесточил более полумиллиона зданий
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Шторм, который прошел в воскресенье, 29 октября, на северном побережье США, оставил почти 600 тыяч домов и помещений без света, передает УНН со ссылкой на NBC.
Метеоролог национальной метеорологической службы США Джо Делликарпини сообщил о поваленных деревьях и затопленных дорогах, из-за наводнения.
В понедельник в 4:30 утра по местному времени коммунальные предприятия сообщили, что по крайней мере 591 тысяч домов были отрезаны от электроснабжения.
В воскресенье шторм уже вызвал проблемы с электричеством в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк.
Напомним, штормовой циклон "Герварт", поразивший 29 октября Германию, Польшу, Чехию, Австрию и Словакию, привел к гибели уже не менее пяти человек и причинил значительный материальный ущерб сильными ветрами и ливнями.