Шторм в США обесточил более полумиллиона зданий

Метеоролог национальной метеорологической службы США Джо Делликарпини сообщил о поваленных деревьях и затопленных дорогах, из-за наводнения.

В понедельник в 4:30 утра по местному времени коммунальные предприятия сообщили, что по крайней мере 591 тысяч домов были отрезаны от электроснабжения.

В воскресенье шторм уже вызвал проблемы с электричеством в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк.

Напомним, штормовой циклон "Герварт", поразивший 29 октября Германию, Польшу, Чехию, Австрию и Словакию, привел к гибели уже не менее пяти человек и причинил значительный материальный ущерб сильными ветрами и ливнями.