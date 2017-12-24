Штайнмаєр закликав громадян ФРН не боятися політичної невизначеності

“Ми не повинні боятися несподіванок. Це відноситься і до формування уряду, який незвично довго відкладається. Запевняю вас в тому, що влада діє за правилами, спеціально передбачених для подібних випадків конституцією, нехай навіть за останні десятиліття до цих правил ще не зверталися. Тому ми повинні проявити довіру ”, - цитує промову глави держави телеканал АRD.

Штайнмаєр закликав співгромадян бути мужніми. “Якби люди не були сміливими і готовими до несподіванок, то навіть пастухи не дійшли б до Віфлеєму”, — сказав політик. Він також згадав про падіння Берлінської стіни в 1989 році, яке, як зазначив глава держави, було “не різдвяним дивом, а заслугою мужніх людей”.

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За традицією президент Німеччини в спеціальному телевізійному зверненні вітає громадян країни з Різдвом, а федеральний канцлер — з Новим роком. Для Штайнмайера це послання стало першим: соціал-демократ вступив на посаду глави держави 19 березня 2017 року.

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У листопаді Німеччина виявилася на порозі гострої внутрішньополітичної кризи після того, як консервативному блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС / ХСС) канцлера Ангели Меркель не вдалося створити правлячу коаліцію з Вільною демократичною партією і “зеленими”. Тепер трьома можливими варіантами розвитку ситуації є створення ХДС / ХСС і Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) “великої коаліції”, яка правила країною в 2005-2009 і 2013-2017 роках, формування уряду меншості або ж перевибори в Бундестаг.

Нагадаємо, міністри закордонних справ України і Німеччини Павло Клімкін і Зігмар Габріель домовились почати 2018 рік зі спільної поїздки на Донбас.