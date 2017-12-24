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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Штайнмайер призвал граждан ФРГ не бояться политической неопределенности

Киев • УНН

 • 9682 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем первом рождественском обращении к гражданам ФРГ призвал их не бояться длительного процесса формирования правительства и доверять власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АRD.

Штайнмайер призвал граждан ФРГ не бояться политической неопределенности

“Мы не должны бояться неожиданностей. Это относится и к формированию правительства, которое необычно долго откладывается. Уверяю вас в том, что власть действует по правилам, специально предусмотренным для подобных случаев конституцией, пусть даже за последние десятилетия к этим правилам еще не обращались. Поэтому мы должны проявить доверие”, - цитирует речь главы государства телеканал АRD.

Штайнмайер призвал сограждан быть мужественными. “Если бы люди не были смелыми и готовыми к неожиданностям, то даже пастухи не пришли бы в Вифлеем”, — сказал политик. Он также упомянул о падении Берлинской стены в 1989 году, которое, как отметил глава государства, было “не рождественским чудом, а заслугой мужественных людей”.

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По традиции президент Германии в специальном телевизионном обращении приветствует граждан страны с Рождеством, а федеральный канцлер — с Новым годом. Для Штайнмайера это послание стало первым: социал-демократ вступил в должность главы государства 19 марта 2017.

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В ноябре Германия оказалась на пороге острого внутриполитического кризиса после того, как консервативному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС / ХСС) канцлера Ангелы Меркель не удалось создать правящую коалицию со Свободной демократической партией и “зелеными”. Теперь тремя возможными вариантами развития ситуации является создание ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) “большой коалиции”, которая правила страной в 2005-2009 и 2013-2017 годах, формирование правительства меньшинства или перевыборы в Бундестаг.

Напомним, министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Зигмар Габриэль договорились начать 2018 совместной поездкой на Донбасс.

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