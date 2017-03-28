Штат Нацполіції в середньому по Україні недоукомплектований на 20% — К.Бушуєв
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Штат працівників Національної поліції України недоукомплектований в середньому по Україні на 20%. Про це в ефірі “112 Україна” заявив заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв, передає УНН.
“Можна сказати, що і Київ, і інші регіони в цілому піддані загальній тенденції — приблизно некомплект варіюється в межах 20%, десь більше, десь менше”, — сказав К.Бушуєв.
За його словами, Київ та область стали першими регіонами, де здійснились випуски новоприйнятих працівників Нацполіції.
“Говорити про те, що вона (кадрова ситуація — ред.) надзвичайно критична в Києві однозначно не слід”, — сказав К.Бушуєв.
При цьому, за його словами, кадрові проблеми в Донецькій та Луганській областях вирішуються із залученням сил з інших регіонів.
К.Бушуєв нагадав, що був оголошений конкурс для укомплектування вакантних посад патрульної поліції, формування дорожньої поліції, конкурс на заміщення вакантних посад працівників слідства, оперативних працівників та дільничних інспекторів.
Як повідомляв УНН, за словами Президента України Петра Порошенка, деякі функції Служби безпеки України, не властиві класичним спецслужбам, будуть передані до НАБУ, ДБР та Нацполіції.