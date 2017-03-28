Штат Нацполиции в среднем по Украине недоукомплектованный на 20% - К.Бушуев

"Можно сказать, что и Киев, и другие регионы в целом подвержены общей тенденции - примерно некомплект варьируется в пределах 20%, где-то больше, где-то меньше", - сказал К.Бушуев.

По его словам, Киев и область стали первыми регионами, где осуществились выпуски вновь принятых работников Нацполиции.

"Говорить о том, что она (кадровая ситуация - ред.) очень критическая в Киеве однозначно не следует", - сказал К.Бушуев.

При этом, по его словам, кадровые проблемы в Донецкой и Луганской областях решаются с привлечением сил из других регионов.

К.Бушуев напомнил, что был объявлен конкурс для укомплектования вакантных должностей патрульной полиции, формирование дорожной полиции, конкурс на замещение вакантных должностей работников следствия, оперативных работников и участковых инспекторов.

Как сообщал УНН, по словам Президента Украины Петра Порошенко, некоторые функции Службы безопасности Украины, не свойственные классическим спецслужбам, будут переданы в НАБУ, ГБР и Нацполиции.