Штат Нацполиции в среднем по Украине недоукомплектованный на 20% - К.Бушуев
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Штат работников Национальной полиции Украины недоукомплектованный в среднем по Украине на 20%. Об этом в эфире "112 Украина" заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев, передает УНН.
"Можно сказать, что и Киев, и другие регионы в целом подвержены общей тенденции - примерно некомплект варьируется в пределах 20%, где-то больше, где-то меньше", - сказал К.Бушуев.
По его словам, Киев и область стали первыми регионами, где осуществились выпуски вновь принятых работников Нацполиции.
"Говорить о том, что она (кадровая ситуация - ред.) очень критическая в Киеве однозначно не следует", - сказал К.Бушуев.
При этом, по его словам, кадровые проблемы в Донецкой и Луганской областях решаются с привлечением сил из других регионов.
К.Бушуев напомнил, что был объявлен конкурс для укомплектования вакантных должностей патрульной полиции, формирование дорожной полиции, конкурс на замещение вакантных должностей работников следствия, оперативных работников и участковых инспекторов.
Как сообщал УНН, по словам Президента Украины Петра Порошенко, некоторые функции Службы безопасности Украины, не свойственные классическим спецслужбам, будут переданы в НАБУ, ГБР и Нацполиции.