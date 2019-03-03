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Штат Каліфорнія вирішив не висувати звинувачення поліцейським, які вбили афроамериканця

Штат Каліфорнія вирішив не висувати звинувачення поліцейським, які вбили афроамериканця

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Влада штату Каліфорнія не має наміру висувати звинувачення двом співробітникам поліції міста Сакраменто, які в 2018 році застрелили молодого беззбройного афроамериканця. Про це заявила в суботу заступник окружного прокурора Енн-Марі Шуберт, передає УНН з посиланням на PBS.

Трагедія сталася в березні 2018 року. Поліцейські після нетривалої погоні застрелили 22-річного Стефона Кларка, який в той момент вважався підозрюваним у вандалізмі. Як розповіли правоохоронці, вони відкрили стрілянину, оскільки вважали, що молода людина тримає в руці пістолет. Згодом з’ясувалося, що це був стільниковий телефон, вогнепальної зброї у Кларка при собі виявлено не було.

Молодий чоловік був убитий поруч з будинком свого діда. Після події в Сакраменто та інших містах протягом декількох днів проходили масові акції протесту. ЗМІ повідомляли, що співробітникам поліції, застрелив Кларка, надходили погрози.

“Чи було скоєно злочин? Не підлягає сумніву, що людина загинула, — наводить слова Шуберт газета The New York Times. — Однак якщо ми розглянемо всі факти і положення закону, виконаємо наші зобов’язання етичного характеру, то відповідь на питання буде негативним. У зв’язку з цим звинувачення співробітникам поліції пред’явлені не будуть”.

Шуберт пояснила, що правоохоронці мали достатні підстави для того, щоб затримати Кларка і вважати за необхідне застосувати зброю.

Як повідомляв УНН, поліцейському з Чикаго, який застрелив підлітка, оголосили вирок.

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