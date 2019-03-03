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Штат Калифорния решил не выдвигать обвинения полицейским, которые убили афроамериканца

Штат Калифорния решил не выдвигать обвинения полицейским, которые убили афроамериканца

Киев  •  УНН

 • 8910 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Власти штата Калифорния не намерены предъявлять обвинения двум сотрудникам полиции города Сакраменто, которые в 2018 году застрелили молодого безоружного афроамериканца. Об этом заявила в субботу заместитель окружного прокурора Энн-Мари Шуберт, передает УНН со ссылкой на PBS.

Трагедия произошла в марте 2018 года. Полицейские после непродолжительной погони застрелили 22-летнего Стефона Кларка, который в тот момент считался подозреваемым в вандализме. Как рассказали блюстители закона, они открыли стрельбу, поскольку посчитали, что молодой человек держит в руке пистолет. Впоследствии выяснилось, что это был сотовый телефон, огнестрельного оружия у Кларка при себе обнаружено не было.

Молодой человек был убит рядом с домом своего деда. После произошедшего в Сакраменто и других городах в течение нескольких дней проходили массовые акции протеста. СМИ сообщали, что сотрудникам полиции, застрелившим Кларка, поступали угрозы.

“Было ли совершено преступление? Не подлежит сомнению, что человек погиб, — приводит слова Шуберт газета The New York Times. — Однако если мы рассмотрим все факты и положения закона, выполним наши обязательства этического характера, то ответ на вопрос будет отрицательным. В связи с этим обвинения сотрудникам полиции предъявлены не будут”.

Шуберт пояснила, что стражи порядка имели достаточные основания для того, чтобы задержать Кларка и посчитать необходимым применить оружие.

Как сообщал УНН, полицейскому из Чикаго, который застрелил подростка, объявили приговор.

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