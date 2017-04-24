Штаб Е.Макрона відмовив у акредитації російським ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Штаб кандидата в президента Франції Еммануеля Макрона відмовив в акредитації телеканалу RT та агентству Sputnik, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
Повідомляється, що у штабі Е.Макрона заявляли про неодноразові кібератаки на сайт компанії, організовані з території РФ.
Напередодні виборів, у команді кандидата неодноразово звинувачували RT та Sputnik у розповсюджені неправдивої інформації про Е.Макрона.
Наразі Е.Макрон єдиний кандидат, штаб якого не надав акредитацію вищезгаданим ЗМІ.
Як передавав УНН, Е.Макрон переміг у першому турі виборів, набравши 23,75% голосів.