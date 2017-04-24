Штаб Е.Макрона отказал в аккредитации российским СМИ

Сообщается, что в штабе Е.Макрона заявляли о неоднократных кибератаках на сайт компании, организованные с территории РФ.

Накануне выборов, в команде кандидата неоднократно обвиняли RT и Sputnik в распространении ложной информации о Е.Макроне.

Сейчас Е.Макрон единственный кандидат, штаб которого предоставил аккредитацию вышеупомянутым СМИ.

Как сообщал УНН, Е.Макрон победил в первом туре выборов, набрав 23,75% голосов .