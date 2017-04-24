Штаб Е.Макрона отказал в аккредитации российским СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32609 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 100017 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151209 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114394 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115208 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111747 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103720 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106892 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103424 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152291 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Штаб Е.Макрона отказал в аккредитации российским СМИ

Штаб Е.Макрона отказал в аккредитации российским СМИ

Киев  •  УНН

 • 11025 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона отказал в аккредитации телеканалу RT и агентству Sputnik, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что в штабе Е.Макрона заявляли о неоднократных кибератаках на сайт компании, организованные с территории РФ.

Накануне выборов, в команде кандидата неоднократно обвиняли RT и Sputnik в распространении ложной информации о Е.Макроне.

Сейчас Е.Макрон единственный кандидат, штаб которого предоставил аккредитацию вышеупомянутым СМИ.

Как сообщал УНН, Е.Макрон победил в первом туре выборов, набрав 23,75% голосов .

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