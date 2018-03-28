Штаб: бойовики 24 рази обстріляли українські позиції, втрат немає
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. З початку доби на Донеччині бойовики здійснили 24 обстріли українських позицій із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів та 82-мм мінометів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості щодо повного припинення вогню. Від початку доби агресор здійснив 24 обстріли позицій українських захисників... Унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована силами АТО”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на донецькому напрямку із 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та БМП ворог вів вогонь по наших укріпленнях поблизу Павлополя та Гнутового. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляні захисники Авдіївки, Водяного, Новотроїцького, Опитного та Широкиного. Крім цього, вогонь з великокаліберних кулеметів вівся по наших укріпленнях неподалік Пісків і Талаківки, а з стрілецької зброї — в районі Кам’янки.
На луганському напрямку обстрілів з боку противника не зафіксовано.
Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 32 обстріли опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню один жоден військовослужбовець ЗСУ не постраждав.