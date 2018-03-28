Штаб: бойовики 24 рази обстріляли українські позиції, втрат немає

ukru
Ексклюзив
14:20 • 96527 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 94403 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 203938 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 153863 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 231988 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 181346 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 217629 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 222163 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 242708 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 134764 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
0.9 м/с
58 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 163365 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 111470 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 99602 перегляди
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

26 березня, 10:23 • 69853 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 52610 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 23706 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 96605 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 204002 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 232047 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 244630 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 45619 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 42106 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 52610 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 99602 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 111470 перегляди
Актуальне
Штаб: бойовики 24 рази обстріляли українські позиції, втрат немає

Штаб: бойовики 24 рази обстріляли українські позиції, втрат немає

Київ • УНН

 • 8161 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. З початку доби на Донеччині бойовики здійснили 24 обстріли українських позицій із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів та 82-мм мінометів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

“Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості щодо повного припинення вогню. Від початку доби агресор здійснив 24 обстріли позицій українських захисників... Унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована силами АТО”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на донецькому напрямку із 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та БМП ворог вів вогонь по наших укріпленнях поблизу Павлополя та Гнутового. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляні захисники Авдіївки, Водяного, Новотроїцького, Опитного та Широкиного. Крім цього, вогонь з великокаліберних кулеметів вівся по наших укріпленнях неподалік Пісків і Талаківки, а з стрілецької зброї — в районі Кам’янки.

На луганському напрямку обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 32 обстріли опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню один жоден військовослужбовець ЗСУ не постраждав.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.81
Brent
$73.38
Bitcoin
$86,684.60
S&P 500
$5,728.95
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,050.99
Ethereum
$2,011.90