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Штаб: боевики 24 раза обстреляли украинские позиции, потерь нет

Штаб: боевики 24 раза обстреляли украинские позиции, потерь нет

Киев  •  УНН

 • 8159 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. С начала суток на Донбассе боевики совершили 24 обстрелы украинских позиций с применением стрелкового оружия, гранатометов и 82-мм минометов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток агрессор совершил 24 обстрела позиций украинских защитников... В результате вражеского огня украинские воины не пострадали. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется силами АТО", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП враг вел огонь по нашим укреплениям возле Павлополя и Гнутово. С гранатометов и стрелкового оружия обстреляны защитники Авдеевки, Водяного, Новотроицкого, Опытного и Широкино. Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по нашим укреплениям неподалеку Песок и Талаковки, а из стрелкового оружия - в районе Каменки.

На луганском направлении обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" совершили 32 обстрела опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня ни один военнослужащий ВСУ не пострадал.

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