Штаб блокади опублікував відео конфлікту на блокпості з В.Парасюком
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Штаб блокади опублікував відео конфлікту на блокпості в районі Слов’янська, на чолі з нардепом Володимиром Парасюком, передає УНН.
Штаб блокади опублікував ряд відео конфлікту, що стався на блокпості біля Слав’янська. Також відео у Facebook поділилася Помічниця народного депутата України Ірина Голуб.
Пізніше вона додала повідомлення, де зазначила, що “хлопців щойно запакували в машини і повезли в невідомому напрямку”.
Нагадаємо, 14 березня активісти блокади в районі Слов’янська, на чолі з нардепом Володимиром Парасюком, здійснили напад на працівників поліції та прорвались через блокпост.
Як повідомляв УНН, унаслідок нападу учасників блокади на блокпост постраждало 7 поліцейських.