Штаб АТО: за минулу добу втрат з української сторони немає

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КИЇВ. 22 березня. УНН. За минулу добу у зоні пороведення АТО проросійські бойовики 76 разів обстріляли позиці українських військових, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

На Донецькому напрямку найбільшу активність ворог виявляв під Авдіївкою, Луганським, Зайцевим та шахтою Бутівка. Протягом всієї доби ворог практично не припиняв там обстріли з мінометів калібру 120мм та 82мм, крупнокаліберних кулеметів та гранатометів.

Захисників Авдіївки та шахти Бутівка ворог також обстрілював з танків, а по позиціям під Зайцевим наніс ввечері удар зі 152мм артилерійських систем.

На Луганському напрямку гаряче було під Золотим, Новозванівкою та Кримським, захисників яких ворог обстрілював з гранатометів та крупнокаліберних кулеметів, а під вечір застосував 120мм міномети.

На Маріупольському напрямку ворог також активно використовував зброю заборонену Мінськими угодами. Позиції під Широкиним, Лебединським та Красногорівкою противник обстрілював зі 120мм мінометів, кулеметів та гранатометів різних систем. Захисників Новотроїцького російсько-терористичні підрозділи обстріляли з важкої артилерії калібру 122 мм, а по оборонцям Марїнки бив танк.

По окремих випадках, аби пригасити активність ворога українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Поранено одного українського захисника.

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