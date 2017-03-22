Штаб АТО: за минувшие сутки потерь с украинской стороны нет

На Донецком направлении наибольшую активность враг проявлял под Авдеевкой, Луганским, Зайцевым и шахтой Бутовка. В течение суток враг практически не прекращал там обстрелы из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Защитников Авдеевки и шахты Бутовка враг также обстреливал из танков, а по позициям под Зайцевым нанес вечером удар со 152мм артиллерийских систем.

На Луганском направлении горячее всего было под Золотым, Новозвановкой и Крымским, защитников которых враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а под вечер применил 120 мм минометы.

На Мариупольском направлении враг также активно использовал оружие запрещенное минскими соглашениями. Позиции в Широкино, Лебединском и Красногоровке противник обстреливал из 120 мм минометов, пулеметов и гранатометов различных систем. Защитников Новотроицкого российско-террористические подразделения обстреляли из тяжелой артиллерии калибра 122 мм, а по защитникам Марьинки бил танк.

По отдельным случаям, чтобы погасить активность врага украинские военные открывали огонь.

Ранен один украинского защитника.