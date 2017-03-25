Штаб АТО: за минулу добу 2 військових загинули

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КИЇВ. 25 березня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 78 разів обстріляли позиції українських військових. Загалом, двоє бойовиків загинуло, ще двоє отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними Силами України. За минулу добу російсько-окупаційні війська 78 разів обстріляли позиції українських військових.

На Донецькому напрямку, під вогнем артилерійських систем калібру 152 мм опинились позиції неподалік Зайцевого. Міномети калібру 120 мм ворог застосував поблизу Майорського, Авдіївки, Верхнєторецького, а з мінометів калібру 82 мм противник вів вогонь по позиціям під Авдіївкою, Троїцьким, шахтою Бутівка, Верхнєторецьким, Новоселівкою Другою. Гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети російсько-окупаційні війська застосовували поруч Авдіївки, Пісків, Невельського, Луганського. А по захисниках шахти Бутівка бив танк.

На Маріупольському напрямку, позиції під Широкиним та Водяним ворог обстрілював з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм. З гранатометів та кулеметів ворог вів вогонь по позиціям поблизу Водяного, Гнутового, Широкиного та Талаківки. Морських піхотинців під Водяним обстрілював снайпер.

На Луганському напрямку, по позиціям неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з мінометів калібру 82мм, гранатометів та кулеметів.

За минулу добу двоє українських захисників загинуло, ще двоє отримали поранення.

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