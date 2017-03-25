Штаб АТО: за минувшие сутки 2 военных погибли

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины. За минувшие сутки российско-оккупационные войска 78 раз обстреляли позиции украинских военных.

На Донецком направлении, под огнем артиллерийских систем калибра 152 мм оказались позиции неподалеку Зайцево. Минометы калибра 120 мм враг применил вблизи Майорского, Авдеевки, Верхнеторецкого, а из минометов калибра 82 мм противник вел огонь по позициям под Авдеевкой, Троицким, шахтой Бутовка, Верхнеторецким, Новоселовкой Вторая. Гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы российско-оккупационные войска применяли возле Авдеевки, Песков, Невельского, Луганского. А по защитниках шахты Бутовка бил танк.

На Мариупольском направлении, позиции под Широкино и Водяным враг обстреливал из минометов калибров 120 мм и 82 мм. С гранатометов и пулеметов противник вел огонь по позициям вблизи Водяного, Гнутово, Широкино и Талаковки. Морских пехотинцев под Водяным обстреливал снайпер.

На Луганском направлении, по позициям неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 82мм, гранатометов и пулеметов.

За минувшие сутки двое украинских защитников погибли, еще двое получили ранения.