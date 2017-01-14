Штаб АТО: з початку доби на Донбасі один військовий загинув, двоє - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. З початку доби і до 18-ї години через обстріли з боку бойовиків на Донбасі один український військовослужбовець загинув і двоє поранені, передає УНН із посиланням на прес-центр АТО.
Усього, за даними штабу, на всіх напрямках – донецькому, маріупольському та луганському – відбулося 28 обстрілів.
Повідомляється, що бойовики використовували під час обстрілів важке озброєння, зокрема протитанкові ракетні комплекси.
Нагадаємо, 14 січня речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що протягом минулої доби внаслідок бойових дій один український військовослужбовець був поранений, загиблих немає.