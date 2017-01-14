Штаб АТО: с начала суток на Донбассе один военный погиб, двое - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. С начала суток и до 18:00 в результате обстрелов со стороны боевиков на Донбассе один украинский военнослужащий погиб и двое ранены, передает УНН со ссылкой на пресс-центр АТО.
Всего, по данным штаба, на всех направлениях - донецком, мариупольском и луганском - произошло 28 обстрелов.
Сообщается, что боевики использовали во время обстрелов тяжелое вооружение, в том числе противотанковые ракетные комплексы.
Напомним, 14 января спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что за прошедшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий был ранен, погибших нет.