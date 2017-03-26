Штаб АТО: внаслідок обстрілу загинули 3 військовослужбовці

“За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту неподалік Авдіївки, загинули три військовослужбовці Збройних Сил України”, — йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що обстріл позицій українських військових на даному напрямку вівся з мінометів калібру 120мм.

“Вже вкотре за добу, російсько-окупаційні війська, нехтуючи усіма домовленостями, що були досягнуті вході зустрічі контактної групи у Мінську, здійснюють обстріли наших позицій з важкого озброєння, фактично по всій лінії розмежування. Протягом дня, на різних напрямках по позиціям наших військ та житлових кварталах населених пунктів, противник застосовував артилерію калібру 152мм та 122мм, 122мм переносний реактивний комплекс „Град-П“, міномети калібру 120мм та 82мм”, — додали у штабі.