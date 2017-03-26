Штаб АТО: в результате обстрела погибли 3 военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В результате обстрела опорного пункта неподалеку Авдеевки погибли три военнослужащие Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта неподалеку Авдеевки, погибли три военнослужащие Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что обстрел позиций украинских военных на данном направлении велась из минометов калибра 120 мм.
"Уже в который раз в сутки, российско-оккупационные войска, пренебрегая всеми договоренностями, которые были достигнуты входе встречи контактной группы в Минске, осуществляют обстрелы наших позиций из тяжелого вооружения, фактически по всей линии разграничения. В течение дня на различных направлениях по позициям наших войск и жилых кварталах населенных пунктов, противник применял артиллерию калибра 152 мм и 122 мм, 122 мм переносной реактивный комплекс "Град-П", минометы калибра 120 мм и 82 мм ", - добавили в штабе.