Штаб АТО: в результате обстрела погибли 3 военнослужащих

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта неподалеку Авдеевки, погибли три военнослужащие Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что обстрел позиций украинских военных на данном направлении велась из минометов калибра 120 мм.

"Уже в который раз в сутки, российско-оккупационные войска, пренебрегая всеми договоренностями, которые были достигнуты входе встречи контактной группы в Минске, осуществляют обстрелы наших позиций из тяжелого вооружения, фактически по всей линии разграничения. В течение дня на различных направлениях по позициям наших войск и жилых кварталах населенных пунктов, противник применял артиллерию калибра 152 мм и 122 мм, 122 мм переносной реактивный комплекс "Град-П", минометы калибра 120 мм и 82 мм ", - добавили в штабе.