Штаб АТО: бойовики зірвали оголошене перемир'я на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Бойовики на початку доби зірвали оголошене напередодні перемир'я на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Російсько-окупаційні війська фактично відразу ж зірвали оголошене напередодні перемир’я. Вже о першій годині ночі ворог порушив домовленості Тристоронньої контактної групи про цілковиту прихильність до всеосяжного, сталого та безстрокового припинення вогню”, — сказано у повідомленні.
Як зазначається, у районі Щастя противник протягом півтори години вів вогонь у бік українських позицій із 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, на світанку міномети калібру 82-мм ворог застосував по захисниках Троїцького.
Станом на 8:00 5 березня зафіксовано два обстріли українських позицій. За попередньою інформацією, ніхто із українських військових не постраждав.
“Підрозділи сил АТО вогонь у відповідь не відкривали, повністю дотримуючись умов перемир’я. Водночас, у разі загрози життю та здоров’ю цивільного населення, особового складу підрозділів ЗС України, здійснення інших провокаційних дій бойовиками окупаційної адміністрації Російської Федерації, Збройні Сили України готові негайно адекватно реагувати у відповідь”, — наголосили в штабі.
Як повідомляв УНН, контактна група домовилася про перемир’я на Донбасі з 5 березня.