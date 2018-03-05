Штаб АТО: боевики сорвали объявленное перемирие на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Боевики в начале суток сорвали объявленное накануне перемирие на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Российско-оккупационные войска фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие. Уже в час ночи враг нарушил договоренности Трехсторонней контактной группы о полной приверженности всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огню", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в районе Счастье противник в течение полутора часов вел огонь в сторону украинских позиций из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, на рассвете минометы калибра 82-мм враг применил по защитниках Троицкого.
По состоянию на 8:00 5 марта зафиксировано два обстрела украинских позиций. По предварительной информации, никто из украинских военных не пострадал.
"Подразделения сил АТО огонь не открывали, полностью соблюдая условия перемирия. В то же время, в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВС Украины, осуществление других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные Силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ", - отметили в штабе.
Как сообщал УНН, контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе с 5 марта.