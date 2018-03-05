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Штаб АТО: боевики сорвали объявленное перемирие на Донбассе

Штаб АТО: боевики сорвали объявленное перемирие на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 8530 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Боевики в начале суток сорвали объявленное накануне перемирие на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Российско-оккупационные войска фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие. Уже в час ночи враг нарушил договоренности Трехсторонней контактной группы о полной приверженности всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огню", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в районе Счастье противник в течение полутора часов вел огонь в сторону украинских позиций из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, на рассвете минометы калибра 82-мм враг применил по защитниках Троицкого.

По состоянию на 8:00 5 марта зафиксировано два обстрела украинских позиций. По предварительной информации, никто из украинских военных не пострадал.

"Подразделения сил АТО огонь не открывали, полностью соблюдая условия перемирия. В то же время, в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВС Украины, осуществление других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные Силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ", - отметили в штабе.

Как сообщал УНН, контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе с 5 марта.

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