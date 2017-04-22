Штаб АТО: бойовики обстріляли Мар'їнку, поранено мирного жителя

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Російсько-окупаційні війська обстріляли житлові квартали Мар’їнки, внаслідок чого поранено цивільну особу, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

“Сьогодні, 22 квітня, під час обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Мар’їнка, під вогонь противника потрапили околиці населеного пункту. На даному напрямку підрозділи російсько-окупаційних військ застосовували міномети калібру 82-мм, озброєння БМП та гранатомети”, — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, під обстріл потрапили будівлі по вулиці Шевченка. Сім будинків пошкоджено.

“Місцевого мешканця з діагнозом осколкове поранення доставлено до лікарні Курахова”, -повідомили у штабі.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань будівель населеного пункту уточнюється.

Українські Національні Новини

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