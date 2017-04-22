Штаб АТО: боевики обстреляли Марьинку, ранено мирного жителя
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Российско-оккупационные войска обстреляли жилые кварталы Марьинки, в результате чего было ранено гражданское лицо, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
“Сегодня, 22 апреля, во время обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта Марьинка, под огонь противника попали окраины населенного пункта. На данном направлении подразделения российско-оккупационных войск применяли минометы калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометы”, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, под обстрел попали здания по улице Шевченко. Семь домов повреждены.
“Местного жителя с диагнозом осколочное ранение доставлен в больницу Курахово”, — сообщили в штабе.
Информация о пострадавших и разрушение зданий населенного пункта уточняется.