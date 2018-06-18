Шпажист Нікішин приніс Україні медаль на ЧЄ у Сербії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Український шпажист Богдан Нікішин здобув бронзову медаль чемпіонату Європи в Нові-Сад (Сербія), повідомляє УНН з посиланням на НФФУ.
Українець стартував у груповому раунді, вигравши чотири бої з шести, і продовжив виступ в турі прямого вибування під 36-м номером.
В 1/32 фіналу Нікішин вибив із боротьби Жомбора Баньяї з Угорщини (13: 8), далі обіграв четвертий номер посіву Вадима Анохіна з Росії (11:7), вирвав перемогу з мінімальною перевагою в протистоянні з італійцем Марко Фікерою (3:2) і розібрався з німцем Лукасом Беллманом (15:12).
У півфіналі український шпажист зазнав поразки від дворазового чемпіона світу Ніколая Новосьолова з Естонії з рахунком 9:10 і таким чином став бронзовим призером континентальної першості.
Зауважимо, що для Нікішина ця “бронза” чемпіонату Європи стала другою в кар’єрі. У 2016 році в польському Торуні українець також був третім.
Крім того додамо, серед інших представників від України відразу троє зупинилися в 1/16 фіналу. Володимир Станкевич на цій стадії програв майбутньому володарю бронзової нагороди Річарду Шмідту з Німеччини (5:7), Роман Свичкар поступився фіну Ніко Вуорінену (10:15), а Ігор Рейзлін не впорався з Фікерою (7:15).