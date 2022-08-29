шойгу відсторонили від керівництва через провали у війні проти України - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Міністр оборони російської федерації сергій шойгу відсторонений від керівництва на тлі відсутності успіхів у війні проти України, інформує Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, зазначаючи, що шойгу опинився в немилості у російського президента володимира путіна, передає УНН.
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"Російський міністр оборони сергій шойгу зараз відсторонений від російського керівництва, а оперативні командири безпосередньо інформують президента путіна про хід війни", - повідомляє британська розвідка.
Деталі
Як інформує британська розвідка, російські офіцери та солдати, які мають досвід війни, ймовірно, регулярно висміюють шойгу за його неефективне та відсутнє керівництво, оскільки прогрес росії зупинився.
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“шойгу довгий час намагався позбутися своєї репутації людини, яка не має серйозного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі і в Міністерстві з надзвичайних ситуацій", - йдеться у зведенні.
Доповнення
Раніше британська розвідка повідомляла, що наступ росії у війні проти України застопорився через погану військову ефективність рф та запеклий український опір, а слова голови міноборони росії сергія шойгу майже напевно - дезінформація.