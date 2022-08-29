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шойгу відсторонили від керівництва через провали у війні проти України - британська розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Міністр оборони російської федерації сергій шойгу відсторонений від керівництва на тлі відсутності успіхів у війні проти України, інформує Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, зазначаючи, що шойгу опинився в немилості у російського президента володимира путіна, передає УНН.

шойгу відсторонили від керівництва через провали у війні проти України - британська розвідка

Цитата

"Російський міністр оборони сергій шойгу зараз відсторонений від російського керівництва, а оперативні командири безпосередньо інформують президента путіна про хід війни", - повідомляє британська розвідка.

Деталі

Як інформує британська розвідка, російські офіцери та солдати, які мають досвід війни, ймовірно, регулярно висміюють шойгу за його неефективне та відсутнє керівництво, оскільки прогрес росії зупинився.

Цитата

“шойгу довгий час намагався позбутися своєї репутації людини, яка не має серйозного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі і в Міністерстві з надзвичайних ситуацій", - йдеться у зведенні.

Доповнення

Раніше британська розвідка повідомляла, що наступ росії у війні проти України застопорився через погану військову ефективність рф та запеклий український опір, а слова голови міноборони росії сергія шойгу майже напевно - дезінформація.

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