шойгу отстранили от руководства из-за провалов в войне против Украины - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Министр обороны российской федерации сергей шойгу отстранен от руководства на фоне отсутствия успехов в войне против Украины, информирует Министерство обороны Великобритании в Twitter, отмечая, что шойгу оказался в немилости у российского президента владимира путина, передает УНН.
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"Российский министр обороны сергей шойгу сейчас отстранен от российского руководства, а оперативные командиры непосредственно информируют президента путина о ходе войны", - сообщает британская разведка.
Детали
Как сообщает британская разведка, российские офицеры и солдаты, имеющие опыт войны, вероятно, регулярно высмеивают шойгу за его неэффективное и отсутствующее руководство, поскольку прогресс россии остановился.
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“шойгу долгое время пытался избавиться от своей репутации человека, не имеющего серьезного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и в Министерстве по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сводке.
Дополнение
Ранее британская разведка сообщала, что наступление россии в войне против Украины застопорилось из-за плохой военной эффективности рф и ожесточенного украинского сопротивления, а слова главы минобороны россии сергея шойгу почти наверняка – дезинформация.