Шотландський тренер очолив клуб Ярмоленка

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Лондонський "Вест Хем" оголосив про призначення Девіда Мойеса на пост головного тренера команди. Про це інформує сайт "молотобійців" , передає УНН.

Наставник працюватиме за 18-місячним контрактом і буде керувати командою вже у передноворічному матчі “Вест Хема” із “Борнмутом”.

“За короткий час, проведений в клубі, Девід довів, що здатний досягти результатів, і ми віримо, що він знову почне рух в правильному напрямку. Ми раді вітати Девіда — він добре знає клуб і за цей час вибудував міцні відносини, які будуть мати вирішальне значення для роботи, яку необхідно виконати в майбутньому”, — вважає співголова “Вест Хема” Девід Салліван.

“Це неймовірно відчути повернення. Дуже приємно бути вдома. Я нудьгував по тому, щоб бути тут, тому що мені дійсно сподобалося. Мені подобалося перебувати на стадіоні, і мені подобалося перебувати в цій частині світу, і я нудьгував по клубу, тому не можу дочекатися аби розпочати роботу. Я думаю, що зараз у нас повинна бути короткострокова мета, щоб отримати перемоги, щоб вивести нас з неправильного місця — з кінця ліги, що ми і збираємося зробити протягом наступних шести місяців”, — сказав Мойес.

Примітно, що Мойес вже керував “Вест Хемом” у сезоні-17/18 і з тих пір перебував без команди. Також 56-річний тренер очолював “Евертон”, “Манчестер Юнайтед”, “Реал Сосьєдад” і “Сандерленд”.

Додамо, Мойес змінив на посту наставника Мануеля Пеллегріні з яким клуб впав на 17 місце чемпіонату.

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