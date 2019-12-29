Шотландский тренер возглавил клуб Ярмоленко

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Лондонский "Вест Хэм" объявил о назначении Дэвида Мойеса на пост главного тренера команды. Об этом сообщает сайт "молотобойцев", передает УНН.

Наставник будет работать по 18-месячному контракту и будет руководить командой уже в предновогоднем матче “Вест Хэма” с “Борнмутом”.

“За короткое время, проведенное в клубе, Дэвид доказал, что способен достичь результатов, и мы верим, что он снова начнет движение в правильном направлении. Мы рады приветствовать Дэвида — он хорошо знает клуб и за это время выстроил прочные отношения, которые будут иметь решающее значение для работы, которую необходимо выполнить в будущем”, — считает сопредседатель “Вест Хэма” Дэвид Салливан.

“Это невероятно почувствовать возвращения. Очень приятно быть дома. Я скучал по тому, чтобы быть здесь, потому что мне действительно понравилось. Мне нравилось находиться на стадионе, и мне нравилось находиться в этой части мира, и я скучал по клубу, поэтому не могу дождаться чтобы начать работу. Я думаю, что сейчас у нас должна быть краткосрочная цель, чтобы получить победы, чтобы вывести нас из неправильного места — с конца лиги, мы и собираемся сделать в течение следующих шести месяцев”, — сказал Мойес.

Примечательно, что Мойес уже руководил “Вест Хэмом” в сезоне-17/18 и с тех пор находился без команды. Также 56-летний тренер возглавлял “Эвертон”, “Манчестер Юнайтед”, “Реал Сосьедад” и “Сандерленд”.

Добавим, Мойес сменил на посту наставника Мануэля Пеллегрини с которым клуб упал на 17 место чемпионата.

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