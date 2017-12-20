Шостий дабл-дабл Леня допоміг "Фініксу" обіграти "Даллас"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Український центровий "Фінікс Санс" Олексій Лень став одним із головних дійових осіб гостьового поєдинку НБА проти "Даллас Маверікс", передає кореспондент УНН.
Український легіонер активно провів свої ігрові хвилини в першій частині баталії: додав в один дотик м'яч у кільце після промаху зі штрафного партнера, реалізував слем-данк, забив з-під кільця та двічі був точним з лінії штрафних.
У третій чверті "Далласу" вдалося піти у відрив (71:59), але кінцівка виявилася за "сонячними" – 97:91.
Відзначимо, що Лень отримав 27:54 хвилини ігрового часу за які оформив шостий і другий поспіль в сезоні дабл-дабл – 14 очок (5/8 двоочкові, 4/4 штрафні), 14 підбирань, при 4 передачах, 1 блок-шоту та 4 втратах.
Нагадаємо, що в минулому поєдинку Лень зробив дабл-дабл та встановив рекорди, а "Фінікс" обіграли "Міннесоту".