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Шостий дабл-дабл Леня допоміг "Фініксу" обіграти "Даллас"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Український центровий "Фінікс Санс" Олексій Лень став одним із головних дійових осіб гостьового поєдинку НБА проти "Даллас Маверікс", передає кореспондент УНН.

Шостий дабл-дабл Леня допоміг "Фініксу" обіграти "Даллас"

Український легіонер активно провів свої ігрові хвилини в першій частині баталії: додав в один дотик м'яч у кільце після промаху зі штрафного партнера, реалізував слем-данк, забив з-під кільця та двічі був точним з лінії штрафних.

У третій чверті "Далласу" вдалося піти у відрив (71:59), але кінцівка виявилася за "сонячними" – 97:91.

Відзначимо, що Лень отримав 27:54 хвилини ігрового часу за які оформив шостий і другий поспіль в сезоні дабл-дабл – 14 очок (5/8 двоочкові, 4/4 штрафні), 14 підбирань, при 4 передачах, 1 блок-шоту та 4 втратах.

Нагадаємо, що в минулому поєдинку Лень зробив дабл-дабл та встановив рекорди, а "Фінікс" обіграли "Міннесоту". 

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