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Шестой дабл-дабл Леня помог "Финиксу" обыграть "Даллас"

Киев • УНН

 • 11581 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украинский центровой "Финикс Санс" Алексей Лень стал одним из главных действующих лиц гостевого поединка НБА против "Даллас Маверикс", передает корреспондент УНН.

Шестой дабл-дабл Леня помог "Финиксу" обыграть "Даллас"

Украинский легионер активно провел свои игровые минуты в первой части баталии: добавил в одно касание мяч в кольцо после промаха со штрафного партнера, реализовал слэм-данк, забил из-под кольца и дважды был точен с линии штрафных.

В третьей четверти "Далласу" удалось уйти в отрыв (71:59), но концовка оказалась за "солнечными" - 97:91.

Отметим, что Лень получил 27:54 минуты игрового времени за которые оформил шестой и второй подряд в сезоне дабл-дабл - 14 очков (5/8 двухочковые, 4/4 штрафные), 14 подборов, при 4 передачах, 1 блок-шота и 4 потерях.

Напомним, что в прошлом поединке Лень сделал дабл-дабл и установил рекорды, а "Финикс" обыграли "Миннесоту".

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