Шестой дабл-дабл Леня помог "Финиксу" обыграть "Даллас"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украинский центровой "Финикс Санс" Алексей Лень стал одним из главных действующих лиц гостевого поединка НБА против "Даллас Маверикс", передает корреспондент УНН.
Украинский легионер активно провел свои игровые минуты в первой части баталии: добавил в одно касание мяч в кольцо после промаха со штрафного партнера, реализовал слэм-данк, забил из-под кольца и дважды был точен с линии штрафных.
В третьей четверти "Далласу" удалось уйти в отрыв (71:59), но концовка оказалась за "солнечными" - 97:91.
Отметим, что Лень получил 27:54 минуты игрового времени за которые оформил шестой и второй подряд в сезоне дабл-дабл - 14 очков (5/8 двухочковые, 4/4 штрафные), 14 подборов, при 4 передачах, 1 блок-шота и 4 потерях.
Напомним, что в прошлом поединке Лень сделал дабл-дабл и установил рекорды, а "Финикс" обыграли "Миннесоту".