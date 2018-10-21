Шоста перемога дозволила "Нешвіллу" стати лідером НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. “Нешвілл Предаторс” продовжили переможну серію до чотирьох матчів у гостьовому протистоянні із “Калгарі Флеймс”, повідомляє УНН.
Стартовий період завершився нічиєю 1:1 завдяки шайбам Йохансена (“Нешвілл”) та Ліндхольма (“Калгарі”). Другий проміжок вже був за гостями за яких шайби закидали Сміт і Фіала, у “Флеймс” відзначитися зумів тільки американець Ткачук.
На 3 хвилині вирішального періоду господарі вирівняли цифри на табло — 3:3, зусиллями Беннетта, але згодом пропустили від Ріналдо та Форсберга — 3:5.
Таким чином, “Предаторс” мають 6 звитяг при 1 поразці і з 12 балами очолюють Західну конференцію. “Калгарі” з 8 пунктами на 6-му рядку.
Додамо також, в інших зустрічах “Міннесота” в гостях подужала “Даллас” 3:1, а “Вашингтон” вдома поступився “Флориді” після булітів — 5:6.