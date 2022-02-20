Шольц: Зараз "момент істини" для угоди з Іраном

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у суботу, що “зараз настав момент істини”, щоб визначити, чи можна врегулювати ядерну угоду Ірану 2015 року зі світовими державами. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.