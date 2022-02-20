Шольц: Зараз "момент істини" для угоди з Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у суботу, що “зараз настав момент істини”, щоб визначити, чи можна врегулювати ядерну угоду Ірану 2015 року зі світовими державами. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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Учасники переговорів з Ірану та інших сторін угоди — Великобританії, Франції, Німеччини, Росії та Китаю — працюють у Відні, щоб відновити дію угоди, яка надала Ірану зняття санкцій в обмін на обмеження його ядерної програми.
Сполучені Штати брали участь у переговорах опосередковано, оскільки вийшли з угоди в 2018 році за тодішнього президента Дональда Трампа. Президент Джо Байден дав зрозуміти, що хоче знову приєднатися до угоди.
За Трампа США відновили жорсткі санкції проти Ірану. Тегеран відповів, підвищивши частоту та кількість добування урану, який він збагачує та накопичує, в порушення угоди — офіційно відомої як Спільний всеосяжний план дій, або JCPOA.
Шольц сказав учасникам щорічної Мюнхенської конференції з безпеки в суботу, що ядерні переговори з Іраном пройшли довгий шлях за останні 10 місяців і “всі елементи для завершення переговорів є на столі”.
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"Тепер ми маємо можливість досягти угоди, яка дозволить зняти санкції", - сказав Шольц. «У той же час буває так, що якщо ми не досягнемо успіху в цьому дуже швидко, переговори загрожують провалом».
Виступаючи через кілька годин на тій же конференції в Мюнхені, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан сказав, що «ми готові досягти доброї угоди якомога швидше — якщо інша сторона прийме необхідне політичне рішення».
Іран поки що відмовляється від прямих переговорів зі Сполученими Штатами. Міністр закордонних справ припустив, що прямі переговори будуть мати сенс лише в тому випадку, якщо США знімуть деякі санкції або випустять деякі іранські активи, заморожені в іноземних банках.