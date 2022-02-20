Шольц: сейчас "момент истины" для сделки с Ираном
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в субботу, что “сейчас настал момент истины”, чтобы определить, можно ли урегулировать ядерную сделку Ирана 2015 года с мировыми державами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Участники переговоров с Ирана и других сторон соглашения — Великобритании, Франции, Германии, России и Китая — работают в Вене, чтобы возобновить действие соглашения, которое предоставило Ирану снятие санкций в обмен на ограничение его ядерной программы.
Соединенные Штаты участвовали в переговорах косвенно, поскольку вышли из сделки в 2018 году за тогдашнего президента Дональда Трампа. Президент Джо Байден дал понять, что хочет вновь присоединиться к соглашению.
При Трампе США возобновили жесткие санкции против Ирана. Тегеран ответил, повысив частоту и количество добычи урана, который он обогащает и накапливает, в нарушение соглашения — официально известной как Совместный всеобъемлющий план действий, или JCPOA.
Шольц сказал участникам ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, что ядерные переговоры с Ираном прошли долгий путь за последние 10 месяцев и “все элементы для завершения переговоров есть на столе”.
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"Теперь мы имеем возможность достичь соглашения, которое позволит снять санкции", - сказал Шольц. "В то же время бывает так, что если мы не добьемся успеха в этом очень быстро, переговоры грозят провалом".
Выступая через несколько часов на той же конференции в Мюнхене министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан сказал, что "мы готовы достичь хорошего соглашения как можно скорее, если другая сторона примет необходимое политическое решение".
Иран пока отказывается от прямых переговоров с Соединенными Штатами. Министр иностранных дел предположил, что прямые переговоры будут иметь смысл только в том случае, если США снимут некоторые санкции или выпустят некоторые иранские активы, замороженные в иностранных банках.