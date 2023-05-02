Шольц озвучив терміни отримання Україною боєприпасів до Gepard
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час діалогу з громадянами у Бендорфі поблизу Кобленца 1 травня озвучив терміни, коли Україна може розраховувати на отримання боєприпасів до Gepard, повідомляє DW, пише УНН.
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"За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Україна може з серпня розраховувати на отримання боєприпасів для самохідних артилерійських установок (САУ) Gepard з Німеччини", - ідеться у повідомленні DW.
Налаштовується виробництво, але це займе певний час, сказав Шольц.
Як повідомляється, Шольц наголосив, що зброю від Німеччини Україна не може застосовувати для обстрілів російської території. Цих правил дотримуються й інші західні держави, які постачають Україні зброю для протидії російському нападу, пояснив канцлер і додав, що за усієї необхідної допомоги має бути зроблено все, щоб запобігти війні між росією та НАТО.
Довідково
Відповідно до списку переданого Україні озброєння, який регулярно оновлюється на сайті уряду ФРН, Німеччина надала 34 установки Gepard Україні і 6 000 боєприпасів. Також планується передача ще 3 установок із 300 тисячами боєприпасів.
Нагадаємо
Німеччина офіційно підтвердила передачу Україні двох ЗРК IRIS-T.