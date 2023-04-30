Німеччина офіційно підтвердила передачу Україні другого ЗРК IRIS-T
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Уряд Німеччини оприлюднив інформацію про передачу Україні другого зенітно-ракетного комплексу IRIS-T SLM, повідомляє УНН.
Першу установку IRIS-T Німеччина доставила в Україну ще в жовтні 2022 року. Крім того, Берлін обіцяв передати Україні ще три установки IRIS-T SLM наприкінці 2022 – початку 2023 року.
Слід додати, що за останні дні Україна отримала від Німеччини вісім вантажівок Zetros та два автонавантажувачі 8x6 з вісьмома контейнерами.
IRIS-T SLM
Система IRIS-T SLM складається з трьох машин: пускової установки на військовій вантажівці з місцем для восьми ракет, радіолокаційної машини та командної машини. Ракети IRIS-T SLM здатні уражати цілі на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів.
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