Німеччина дала Україні лише 6% від танків, які має - дипломат
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Німеччина передала України лише 6% танків Leopard 2, проте не передала жодного БТР Fuchs або Wiesel. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Вони (Німеччина – ред.) дали нам 18 танків Leopard 2… Сама Німеччина має 328 таких танків. Тобто нам дали лише 6% того, що має Німеччина. Чому не давати ще хоча б 18? А краще 50 або 100 танків, адже ці можливості є», - сказав Мельник.
Він зазначив, що Берлін не передав ні одного БТР Fuchs маючи їх близько 600 або Wiesel (мають їх 300), а це те, що потрібно Україні для контрнаступу.
Доповнення
Україна отримала від Німеччини дві установку IRIS-T.
Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку Німеччини також надасть Україні додаткові кошти в розмірі 111 млн євро для відновлення країни.