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Німеччина дала Україні лише 6% від танків, які має - дипломат

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Німеччина передала України лише 6% танків Leopard 2, проте не передала жодного БТР Fuchs або Wiesel. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Вони (Німеччина – ред.) дали нам 18 танків Leopard 2… Сама Німеччина має 328 таких танків. Тобто нам дали лише 6% того, що має Німеччина. Чому не давати ще хоча б 18? А краще 50 або 100 танків, адже ці можливості є», - сказав Мельник.

Він зазначив, що Берлін не передав ні одного БТР Fuchs маючи їх близько 600 або Wiesel (мають їх 300), а це те, що потрібно Україні для контрнаступу.

Доповнення

Україна отримала від Німеччини дві установку IRIS-T.

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку Німеччини також надасть Україні додаткові кошти в розмірі 111 млн євро для відновлення країни.

Українські Національні Новини

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