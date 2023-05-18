Шольц очікує єдиної лінії G7 щодо санкцій проти росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив упевненість, що країни "Групи семи" (G7) знайдуть спільну лінію щодо санкцій проти росії на саміті в Японії, пише УНН з посиланням на tagesschau.
Деталі
Головне - далі розвивати санкційний режим так, щоб обійти його було неможливо, сказав Шольц після прибуття до Хіросіми.
«Я припускаю, що ми можемо дуже добре порозумітися з усіх питань», - вказав канцлер.
Все настільки добре підготовлено, «що я дуже впевнений, що все вийде до деталей», додав він.
Доповнення
Окрім Японії та Німеччини, у «Групу семи» входять також США, Велика Британія, Франція, Італія та Канада. Очікується, що на саміті, який пройде з п'ятниці по неділю, буде ухвалена спільна заява, яка також стосуватиметься обходу існуючих торгових обмежень, запроваджених щодо росії після нападу рф на Україну.