Шольц ожидает единой линии G7 по санкциям против россии

Детали

Главное - дальше развивать санкционный режим так, чтобы обойти его было невозможно, сказал Шольц по прибытии в Хиросиму.

«Я предполагаю, что мы можем очень хорошо поладить по всем вопросам», - указал канцлер.

Все настолько хорошо подготовлено, «что я очень уверен, что все получится до деталей», добавил он.

Дополнение

Помимо Японии и Германии, в «Группу семи» входят также США, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Ожидается, что на саммите, который пройдет с пятницы по воскресенье, будет принято совместное заявление, которое также будет касаться обхода существующих торговых ограничений, введенных в отношении россии после нападения рф на Украину.