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13 марта, 19:26 • 60400 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 110171 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 110090 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 109961 просмотра

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13 марта, 13:25 • 103093 просмотра

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13 марта, 10:29 • 98764 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111111 просмотра

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Шольц ожидает единой линии G7 по санкциям против россии

Шольц ожидает единой линии G7 по санкциям против россии

Киев • УНН

 • 537310 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что страны "Группы семи" (G7) найдут общую линию по санкциям против россии на саммите в Японии, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

Детали

Главное - дальше развивать санкционный режим так, чтобы обойти его было невозможно, сказал Шольц по прибытии в Хиросиму.

«Я предполагаю, что мы можем очень хорошо поладить по всем вопросам», - указал канцлер.

Все настолько хорошо подготовлено, «что я очень уверен, что все получится до деталей», добавил он.

Дополнение

Помимо Японии и Германии, в «Группу семи» входят также США, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Ожидается, что на саммите, который пройдет с пятницы по воскресенье, будет принято совместное заявление, которое также будет касаться обхода существующих торговых ограничений, введенных в отношении россии после нападения рф на Украину.

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