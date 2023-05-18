Шольц ожидает единой линии G7 по санкциям против россии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что страны "Группы семи" (G7) найдут общую линию по санкциям против россии на саммите в Японии, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.
Детали
Главное - дальше развивать санкционный режим так, чтобы обойти его было невозможно, сказал Шольц по прибытии в Хиросиму.
«Я предполагаю, что мы можем очень хорошо поладить по всем вопросам», - указал канцлер.
Все настолько хорошо подготовлено, «что я очень уверен, что все получится до деталей», добавил он.
Дополнение
Помимо Японии и Германии, в «Группу семи» входят также США, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Ожидается, что на саммите, который пройдет с пятницы по воскресенье, будет принято совместное заявление, которое также будет касаться обхода существующих торговых ограничений, введенных в отношении россии после нападения рф на Украину.