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Шокуюче відео: крокодил повернув тіло втопленої дитини

Київ • УНН

 • 12028771 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Мешканці індонезійського містечка Муара-Джава були вражені появою величезного крокодила, який ніс на спині тіло дитини, яка раніше потонула, а сім'ї не вдалося її знайти, інформує УНН.

Шокуюче відео: крокодил повернув тіло втопленої дитини

Деталі

Крокодил витягнув з річки Махакам у районі Східний Калімантан в Індонезії 4-річного Мухаммада Зіяда Віджая.

На відео, що шокує, видно, як крокодил несе на спині тіло маленької дитини до берега річки, повідомляє індонезійська телекомпанія tvOne.

Крокодил одразу ж зник у руслі річки після того, як жителі та сім'я жертви побачили тіло дитини. Спільна пошуково-рятувальна група та місцеві жителі негайно евакуювали тіло на материк.

Коли тіло маленького хлопчика було успішно перевезено на сушу, на ньому не було виявлено жодних ран, крім укусу на спині, через те, що крокодил мав нести піднімаючи тіло жертви з річкової води.

ini videonya beredar di grup wa, anak tersebut hilang hari rabu, dan info warga sekitar, buaya tersebut mengantarkan anak itu ke permukaan. pic.twitter.com/FiXFxl0c6y

— juple (@pentolrebuss) January 20, 2023

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