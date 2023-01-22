Шокирующее видео: крокодил вернул тело утопленного ребенка

Детали

Крокодил вытащил из реки Махакам в районе Восточный Калимантан в Индонезии 4-летнего Мухаммада Зияда Виджая.

На шокирующем видео видно, как крокодил несет на спине тело маленького ребенка к берегу реки, сообщает индонезийская телекомпания tvOne.

Крокодил сразу же исчез в русле реки после того, как жители и семья жертвы увидели тело ребенка. Совместная поисково-спасательная группа и местные жители немедленно эвакуировали тело на материк.

Когда тело маленького мальчика было успешно перевезено на сушу, на нем не было обнаружено никаких ран, кроме укуса на спине, который крокодил сделал, когда должен был нести, поднимая тело жертвы из речной воды.

ini videonya beredar di grup wa, anak tersebut hilang hari rabu, dan info warga sekitar, buaya tersebut mengantarkan anak itu ke permukaan. pic.twitter.com/FiXFxl0c6y