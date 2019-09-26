Шокін спробує через ВС поновитись на посаді генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Верховний суд розгляне позов колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна щодо незаконності його звільнення. Про це йдеться в матеріалах суду, передає УНН.
“Відкрити провадження за нововиявленими обставинами у справі за позовом до Президента України, Верховної Ради України про визнання незаконними та скасування рішень. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження колегією суддів у складі п’яти суддів”, — йдеться в матеріалах суду.
При цьому в суді зазначили, що наступне судове засідання відбудеться о 10:00 год. 3 жовтня 2019 року в приміщенні суду за адресою: вул. Московська, 8, корпус 5, м. Київ.
Нагадаємо, в липні 2017 року Верховний суд уже відмовлявся поновити Віктора Шокіна на посаді генпрокурора.