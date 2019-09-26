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Шокин попытается через ВС восстановиться в должности генпрокурора

Киев • УНН

 • 12672 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Верховный суд рассмотрит иск бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина о незаконности его увольнения. Об этом говорится в материалах суда, передает УНН.

Шокин попытается через ВС восстановиться в должности генпрокурора

“Открыть производство по вновь открывшимся обстоятельствам по делу по иску к Президенту Украины, Верховной Раде Украины о признании незаконными и отмене решений. Дело рассматривать по правилам упрощенного искового производства коллегией судей в составе пяти судей”, — говорится в материалах суда.

При этом в суде отметили, что следующее судебное заседание состоится в 10:00, 3 октября 2019 года в помещении суда по адресу: ул. Московская, 8, корпус 5, г. Киев.

Напомним, в июле 2017 года Верховный суд уже отказывался восстановить Виктора Шокина в должности генпрокурора.

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