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Шокін підтвердив, що поліція закрила справу щодо Байдена

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Поліція закрила кримінальне провадження відносно колишнього віце-президента США, а нині лідера президентських перегонів у США Джозефа Байдена, позивачем якого був ексгенпрокурор Віктор Шокін. Сам Шокін вважає, що дана справа велася незаконно. Про це він розповів у коментарі УНН.

Відповідаючи на питання, чи відомо йому, що поліція закрила справу щодо Джозефа Байдена, де він є позивачем, Шокін відповів: “Відомо”.

Також він додав, що вважає взагалі розгляд цього кримінального провадження незаконним.

“Справа в тому, що справа ведеться незаконно. Чому? Тому що по цій справі, по цьому кримінальному провадженню, зроблена лише одна слідча дія – мій допит. За 9 місяців слідства ніхто нічого не зробив. Я впевнений, що це незаконно. Я оскаржую такі дії до суду. І завтра, 12 листопада, буде суд щодо нашого клопотання про незаконність його дії”, - додав Шокін.

За його словами, завтра засідання відбудеться у Печерському суді о 15:30.

Нагадаємо, 21 травня стало відомо, що Печерський районний суд Києва зобов’язав Офіс Генерального прокурора України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про втручання екс-віце-президента США Джо Байдена у діяльність колишнього Генпрокурора України Віктора Шокіна.

Після цього українські слідчі допитали колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна у рамках розслідування цієї кримінальної справи.

Як повідомляв УНН, згідно з експертною оцінкою всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США.

Українські Національні Новини

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