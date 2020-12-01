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Шмигаль зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм

Шмигаль зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту до Туреччини 30 листопада зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

"Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту до Туреччини 30 листопада відвідав Патріарший храм Святого Георгія Вселенського Православного Патріархату, де провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Очільник уряду подякував Вселенському Патріарху Варфоломію за запрошення взяти участь у святковій літургії із нагоди відзначення Престольного свята — Дня пам’яті апостола Андрія Первозванного", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прем’єр-міністр висловив подяку Вселенському Патріарху Варфоломію за надання Томосу про автокефалію Православній Церкві України та за підтримку процесу її визнання іншими помісними церквами.

Вказано, що Денис Шмигаль наголосив, що Православна Церква України є надійним партнером державних інституцій в питаннях соціального й гуманітарного служіння. Держава, зі свого боку, підтримує активну соціальну діяльність церкви й надає їй в юридично обґрунтованих та можливих межах повну соціальну й економічну підтримку.

Він зазначив, що важливим чинником розвитку релігійних процесів в Україні стало функціонування Ставропігії Вселенського Патріархату у Києві.

"Крім того, Прем’єр-міністр висловив сподівання, що Вселенський Патріарх Варфоломій на запрошення Президента України Володимира Зеленського відвідає Україну. Зі свого боку, Вселенський Патріарх Варфоломій повідомив, що здійснить офіційний візит до України у 2021 році на День Незалежності", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Україну у серпні наступного року.

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