Шмигаль зібрав міністрів на позачергове засідання уряду: подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Кабінет міністрів України зібрався на технічне позачергове засідання задля введення надзвичайної ситуації ще в трьох регіонах задля протидії поширенню коронавірусної інфекції на території України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
“Уряд зібрався на технічне позачергове засідання для обговорення важливих рішень. На порядку денному питання, пов’язані з протидією поширенню коронавірусної інфекції на території України. Зокрема, це введення надзвичайної ситуації ще в трьох регіонах (м. Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська обл.) та спрощення процедури ввезення в Україну необхідних лікарських засобів”, — написав Шмигаль.
Нагадаємо, у Львові виявили перший випадок коронавірусу.