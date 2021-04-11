Шмигаль заявив, що Україна запровадила вже 19% угод зі стандартизації НАТО

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Київ • УНН

 • 17764 перегляди

КИЕВ. 11 апреля. УНН. За словами глави Кабінету міністрів Україна запровадила вже 19% угод зі стандартизації НАТО, пише УНН з посиланням на Facebook Дениса Шмигаля.

Деталі

“Згідно з дослідженням центру „Нова Європа“, Україна запровадила вже 292 стандарти та керівні документи НАТО, або ж 19% угод зі стандартизації. Причому третину з них впроваджено за останні півтора року. Запуск національної системи переходу на стандарти НАТО дасть Україні змогу прискорити свій шлях до повноправного членства в Альянсі”, — повідомив Шмигаль.

Він також додав, що: “Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО. Запуск такої системи цього тижня презентувала Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Україна твердо й непорушно тримає курс на приєднання до Альянсу. Адже як зазначив Президент України, НАТО — це єдиний шлях до завершення війни на сході України”.

Доповнення

Ще у лютому цього року Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом актуальні питання реалізації євроатлантичного курсу України та можливості поглиблення практичної співпраці з Альянсом, а також повідомив, що найближчою метою України — є ПДЧ НАТО.

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