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Шмигаль заявив про необхідність маркувати "ковід"-тести лікарів, вчителів та поліцейських

Шмигаль заявив про необхідність маркувати "ковід"-тести лікарів, вчителів та поліцейських

Київ • УНН

 • 10166 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Сьогодні, за підсумками позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ ​​та НС, голова уряду Денис Шмигаль заявив про необхідність маркувати тести представників Нацполіціі, лікарів, вчителів та інших категорій працівників. Про це повідомляє пресслужба КМУ, передає УНН.

"Нам потрібно обов'язково окремо маркувати тести представників Нацполіціі, лікарів, вчителів та інших категорій працівників. Так ми зможемо отримати більш детальну статистику і розуміння, в яких категоріях хвороба поширюється швидше", - зазначив він.

Ще одним завданням уряду визначено вдосконалення так званої системи "виявлення-тестування-ізоляція-контакти".

Також, за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ ​​та НС, Шмигаль доручив розробити механізм відрядження епідеміологів Госпродпотребслужби в лабораторні центри МОЗ для проведення епідемічних розслідувань.

Відзначимо, що ще 21 травня МОЗ оновив стандарти медичної допомоги при COVID-19, передбачивши обов'язкове ІФА-тестування, зокрема, для лікарів, поліцейських, військових і прикордонників.

Однак, на практиці, відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я не виконується. Наприклад, в Івано-Франківській області ІФА-тестуванням на COVID-19 охопили всього 16% медиків, в Київській області - 10%, в Луганській - 4%.

Нагадаємо, за словами депутата Ірини Верещук, низький рівень ІФА-тестування в Україні - це пряма відповідальність санлікаря Віктора Ляшка.

Наприклад, в Івано-Франківській області ІФА-тестуванням на COVID-19 охопили всього 16% медиків, в Київській області - 10%, в Луганській - 4%.

А що стосується вчителів, то централізовано тестувати їх на "ковід" перед початком навчального року в МОН відмовилися, переклавши всю відповідальність за цей процес на місцеві органи влади і детекторів навчальних закладів. 

Нагадаємо, за словами депутата Ірини Верещук, низький рівень ІФА-тестування в Україні - це пряма відповідальність санлікаря Віктора Ляшка. Останній, до слова, не дивлячись на черговий пік захворюваності COVID-19, зараз знаходиться у відпустці.

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